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    انطلاق المؤتمر السنوي الخامس عن "المسئولية المجتمعية من أجل التنمية"

    11:13 ص الإثنين 15 أبريل 2019
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    كتب- محمد علاء الدين:

    انطلق منذ قليل المؤتمر السنوي الخامس للمسئولية المجتمعية تحت عنوان "المسئولية المجتمعية والنهوض بالشراكات الإقليمية من أجل التنمية".

    ويحضر المؤتمر عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، بجانب المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إضافة إلى حوالي 2000 ممثل عن الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وجمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال وسيدات الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ورواد الأعمال والجمعيات الأهلية والجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية والسفارات والجهات المانحة.

    ويناقش المؤتمر دور المسؤولية المجتمعية في خلق شراكات وتعزيز فرص العمل "بين دول البحر المتوسط وأفريقيا"، بجانب التعاون بين السياسات الحكومية ومبادرات القطاع الخاص واحتياجات منظمات المجتمع المدني إلى شراكات إقليمية ومحلية ناجحة ومستدامة.

    كما يناقش تأكيد قدرة المسؤولية المجتمعية للشركات في تعزيز التنمية المستدامة للجميع، وزيادة القدرة التنافسية الوطنية والإقليمية وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وأفريقيا تماشياً مع رؤية مصر 2030.

    سيدات الأعمال رجال الأعمال اتحاد الصناعات محمد السويدي التضامن الاجتماعي غادة والي وزارة التخطيط الغرف الصناعية الجمعيات الأهلية
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