"اتصال" تطلق مبادرتها لدعم خطوات مصر في صناعة الذكاء الاصطناعي

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت منظمة اتصال عن إطلاق مبادراتها لدعم خطوات مصر للدخول في صناعة الذكاء الاصطناعي، بحسب بيان صحفي اليوم الاثنين.

واتصال هي نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة اتصال في البيان إن المبادرة التي أطلقتها اتصال تهدف إلى تجميع شركاء الصناعة مثل الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والشركات ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والأبحاث في المؤسسات الدولية.

وتهدف المبادرة للخروج برؤية واضحة ووضع خطة قابلة للتنفيذ يقوم كل شريك بدوره المنوط به لاستكماله مع كافة الأطراف بالمنظومة، بحسب الطحاوي.

وقال إن حجم صناعة الذكاء الاصطناعي ستصل في عام 2025 إلى ما يقارب من 50 مليار دولار والأهم أنها لن تكون منتج أو تطبيق منفصل بل ستدخل في كافة الأعمال التكنولوجية الطبية والتعليمية والمالية والأمنية ولن يكون هناك طلبًا على منتجات إلا بوجود مكون الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي فيها.

وبحسب ما ذكره محمد سعيد، رئيس شعبة البرمجيات بمنظمة اتصال في البيان فإن البداية كانت بالخروج برؤية متكاملة بين أطراف الصناعة وتحديد مجالات العمل والأعمال لتنفيذ المبادرة مثل ورش العمل وتدريب الكوادر البشرية التي ستقوم بتنفيذ الأعمال وتطويرها وكذلك حصر جاد بالمؤتمرات والمعارض الدولية للمشاركة بفعالية في أعمالها وكذلك ولأول مرة إشراك المستخدمين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمال المبادرة.

وأضاف سعيد أن المؤسسات المالية تستطيع من خلاله توقع أسعار الأسهم وحركات أسواق المال والبورصات ودعم اتخاذ القرار الائتماني حتى للأفراد الذي ليس لديهم تاريخ مالي من خلال تحليل سلوكياتهم الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك التنبؤ بتطور الأمراض لدى الأشخاص من خلال التحاليل الدورية التي يقوم بها وإعطاء الأدوية المناسبة التي تقلل من المضاعفات بل واكتشاف أدوية جديدة بمواصفات تناسب تطور المرض.