"الفطيم": ضخ استثمارات كبيرة في توسعات "كايرو فستيفال مول" بالقاهرة (حوار)

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال تيموثي إيرنست، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم مول، الإماراتية، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات كبيرة، في التوسعات التي تعتزم تنفيذها، قبل نهاية العام الجاري، في "كايرو فستيفال سيتي مول"، بالقاهرة الجديدة.

وأضاف إيرنست، في مقابلة مع مصراوي، إن مصر سوق "مهمة جدا" لمجموعة الفطيم، وتعمل بها منذ سنوات طويلة، وأن الشركة ملتزمة بالاستمرار في خطتها الاستثمارية المستقبلية في مصر.

"وضعنا تصميمات التوسعات الجديدة في كايرو فستيفال سيتي مول والتي ستكون على مساحة 25 ألف متر مربع تقريبا، وسنبدأ تنفيذها قبل نهاية العام الجاري على أن يكون الافتتاح في 2021"، بحسب ما قاله إيرنست.

ولم يفصح إيرنست عن حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها في التوسعات الجديدة.

ومجموعة الفطيم الإماراتية من أكبر الشركات المستثمرة في مصر في مجالات تجارة التجزئة والمولات والعقارات والسيارات، وهي صاحبة "كايرو فستيفال سيتي مول" في مدخل شارع التسعين بالقاهرة الجديدة.

وقال إيرنست، إن تصميم التوسعات الجديدة على مستوى عالمي، ولن يكون لها مثيل في الشرق الأوسط. وأضاف أن التوسعات الجديدة "فستيفال أفنيو" ستضم مجموعة من المحال ذات العلامات التجارية الشهيرة والفاخرة، وأيضا مساحات مفتوحة ومطاعم وأماكن ترفيهية للأسرة.

وأضاف أن الشركة ستعمل أيضا على تطوير المول الحالي وتحديثه بحيث يتناسب مع التصميم العالمي للمول الجديد.

وقال إرنست، إن الشركة ليس لديها خططا محددة في الوقت الحالي، لإقامة مولات جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة أو أي من المدن الجديدة، لكنها تدرس كل الفرص المتاحة في السوق.

"نحن نركز حاليا في الاستثمار في كايرو فستيفال سيتي، وندرس الفرص الأخرى المتاحة في السوق المصري"، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم مول.

وقال إرنست: "لا أعدك بتكرار نموذج كايرو فستيفال سيتي في القاهرة، لأن له طبيعة خاصة، لكن من الممكن أن نقيم مولات أصغر حجما على مساحة 75 ألف متر على سبيل المثال، في مناطق أخرى في حال كانت هناك فرصة لذلك".

وأشار إلى أن الشركة لا تخطط في الوقت الحالي لإقامة مولات في محافظات أخرى غير القاهرة، "لكن في حال قررنا في المدى المتوسط أن ننشئ مولا جديدا سيكون في الإسكندرية.. فهي محافظة تتمتع بقوة شرائية كبيرة كما أنها جاذبة للسياح".

وقال إرنست إنه "سعيد" بالإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها السوق المصرية، وكذلك الإجراءات الحكومية لتطوير قطاع التجارة الداخلية وتجارة التجزئة، وأن ذلك شجع الشركة على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.