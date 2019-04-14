أسعار الدولار تتراجع ببنكي قناة السويس والعربي الأفريقي في آخر التعاملات

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الدولار في بنكي قناة السويس، والعربي الأفريقي، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وهبط سعر الدولار قرشين، في بنك قناة السويس، إلى 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي، قرشا واحدا، إلى 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك كريدي أجريكول، عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي البركة، والتعمير والإسكان عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.