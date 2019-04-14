"آي سكور" تطلق خدمة استعلام ائتماني للقروض متناهية الصغر قريبا

كتب- محمد علاء الدين:

قال محمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور"، إن شركته بصدد إطلاق خدمة جديدة بالتعاون مع شركات الاتصالات والبنوك وذلك للقروض متناهية الصغر.

وأضاف كفافي لمصراوي، أن الخدمة الجديدة تهدف توفير استعلام جدارة ائتمانية لعملاء القروض متناهية الصغر أقل من 500 جنيه.

ويهدف التعاون مع شركات الاتصالات، بحسب كفافي، إلى التأكد من التزام العملاء بسداد الفواتير الشهرية ومعدلات استخدامهم للباقات، بحيث تتمكن من إصدار تقرير ائتماني عن صاحب القرض وخاصة أنها قروض صغيرة للغاية.