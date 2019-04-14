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    عمومية "آي سكور" توافق على رفع رأسمالها إلى الضعف

    03:20 م الأحد 14 أبريل 2019
    عمومية "آي سكور" توافق على رفع رأسمالها إلى الضعف

    محمد كفافي

    كتب- محمد علاء الدين:

    قال محمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور"، إن الجمعية العمومية للشركة وافقت على زيادة رأس المال إلى 90 مليون جنيه.

    وأضاف كفافي لمصراوي، أن الجمعية العمومية للشركة والتي عُقدت صباح اليوم وافقت على رفع رأس المال من 45 مليون جنيه إلى 90 مليون جنيه بتمويل ذاتي.

    وتابع كفافي أن الشركة حققت أرباحا بقيمة 94 مليون جنيه خلال العام الماضي، وبلغ عدد تقارير الائتمان التي قدمتها نحو 10 ملايين تقرير.

    وتأسست الشركة المصرية للاستعلام الائتماني عام 2005 طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 بسنة 1981، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، كشركة مساهمة مصرية بمساهمة 25 بنكا والصندوق الاجتماعي للتنمية تحت اسم "استعلام" كأول اسم تجاري للشركة، وتم تجديد العلامة التجارية للشركة لتحمل اسم "I-Score" في عام 2007.

    الشركة المصرية للاستعلام الائتماني آي سكور الجمعية العمومية محمد كفافي

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