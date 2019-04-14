  • عاجل:عودة جزئية لـ فيسبوك وانستجرام وواتس آب بعد تعرضها لعطل مفاجئ

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزل البشير تطورات ليبيا الطقس أمم أفريقيا 2019 احتجاجات الجزائر محمد صلاح أسعار الوقود

    تعرف على أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات الاثنين

    01:29 م الأحد 14 أبريل 2019
    تعرف على أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات الاثنين

    أسعار الذهب

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس السبت.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 625 جنيها، وهو نفس مستواه أمس.

    وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 536 جنيها، وعيار 24 نحو 714 جنيها، ووصل الجنيه الذهب إلى 5000 جنيه.

    وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى إغلاق البورصات العالمية، لأن اليوم الأحد هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية، وبالتالي استقرار الأسعار العالمية عند مستوياتها في نهاية تعاملات أول أمس الجمعة.

    أسعار الذهب غرفة القاهرة التجارية شعبة الذهب

    الخبر التالى:

    صندوق النقد والبنك الدوليين يختتمان اجتماعاتهما وسط أجواء من التفاؤل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان