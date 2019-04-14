مدينة نصر للإسكان: 1.7 مليار جنيه تعاقدات وحجوزات في الربع الأول

كتبت- دينا خالد:

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، اليوم الأحد، إن حجم التعاقدات والحجوزات التي حققتها الشركة في الربع الأول من العام الجاري، بلغ 1.72 مليار جنيه، بنسبة نمو 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة، أن "الأداء القوي يرجع بشكل رئيسي إلى تعاقدات وحجوزات بمشاريع الشركة المختلفة والإطلاق القوي للمباني الإدارية الذي تم إطلاقه يوم 10 وأظهر بيان الشركة أنها حققت مبيعات بقيمة 634 مليون جنيه في مشروع "سراي"، خلال الربع الأول من 2019، مقابل 311 مليون جنيه، و595 مليون جنيه في مشروع تاج سيتي مقابل 1.2 مليار جنيه في الربع الأول من 2017.

وحققت الشركة مبيعات بقيمة 406 ملايين جنيه في مشروع المباني الإدارية "كابيتال بيزنس ديستريكت" خلال الربع الأول من 2019.

وتعمل شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري في مصر.