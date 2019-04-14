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    الرئيس التنفيذي لأورنج: كثير من الوظائف الحالية ستختفي خلال 20 سنة

    12:07 م الأحد 14 أبريل 2019
    الرئيس التنفيذي لأورنج: كثير من الوظائف الحالية ستختفي خلال 20 سنة

    ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أور

    كتب- محمد علاء الدين:

    قال ياسر شاكر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر، إن بعض الوظائف الحالية ستختفي خلال الـ 20 سنة المقبلة.

    "هذا الأمر بدأ يحدث بالفعل فهناك عشرات من الشركات أصبحت موجودة في مجالات لم تكن موجودة قبل 20 سنة مثل الفيسبوك وغيرها من القطاعات"، بحسب ما قاله شاكر.

    وأضاف شاكر، خلال كلمته في مؤتمر قمة مصر صحوة العقول، إن البشرية مرت بعدة ثورات منها ثورة الكهرباء والثورة الصناعية وثورة الميكنة وتمكن البشر من التعامل مع هذه الثورات.

    وقال شاكر "حتى نواكب الثورة الصناعية الرابعة، يجب أن نكون أكثر مرونة فلا يمكن أن يستمر الشخص في وظيفة واحدة أو شركة واحدة طوال العمر، ويجب أن يجهز نفسه من خلال التدريب على الحلول التكنولوجية المختلفة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة المعتمدة على التحول الرقمي".

    ويرى شاكر أن تطوير التعليم من أهم التحديات التى تواجه مصر في تحقيق التحول الرقمي واللحاق بالثورة الصناعية الرابعة.

    ياسر شاكر شركة أورنج مصر الفيسبوك مؤتمر قمة مصر صحوة العقول

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