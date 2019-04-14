  • عاجل:عبدالعال يتراس اجتماع "صياغة التعديلات الدستورية" لإعداد التقرير النهائي.. (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزل البشير تطورات ليبيا الطقس أمم أفريقيا 2019 احتجاجات الجزائر محمد صلاح أسعار الوقود

    وزيرة الهجرة: نتعاون مع خبير مصري في كاليفورنيا لعمل "أطلس شمسي" لمصر

    11:42 ص الأحد 14 أبريل 2019
    • عرض 13 صورة
    • عرض 13 صورة
    • عرض 13 صورة
    • عرض 13 صورة
    • عرض 13 صورة
    • عرض 13 صورة
    • عرض 13 صورة
    • عرض 13 صورة
    • عرض 13 صورة
    • عرض 13 صورة
    • عرض 13 صورة
    • عرض 13 صورة
    • عرض 13 صورة

    كتب- محمد علاء الدين:

    تصوير- نادر نبيل:

    قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن وزارتها نظمت 4 نسخ من مؤتمر "مصر تستطيع"، وتجهز حاليا لإطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر "مصر تستطيع.. بالاستثمار" في شهر يوليو المقبل.

    وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بمؤتمر "قمة مصر.. صحوة العقول" اليوم الأحد: "قمنا بالتعاون مع هاني العسكري الخبير المصري بجامعة كاليفورنيا لعمل أطلس شمسي لمصر وذلك لرصد موارد مصر من الطاقة الشمسية".

    وتأتي هذه القمة كأول تطبيق عملي لتوصيات قمة "صوت مصر.. الدولة تتحدث" التي عقدت العام الماضي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

    نبيلة مكرم وزارة الهجرة كاليفورنيا مؤتمر مصر تستطيع الاستثمار أطلس شمسي

    الخبر التالى:

    سجلت 46 مليار دولار.. سحر نصر تبحث زيادة الاستثمارات البريطانية بمصر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان