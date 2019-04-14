وزيرة الهجرة: نتعاون مع خبير مصري في كاليفورنيا لعمل "أطلس شمسي" لمصر

كتب- محمد علاء الدين:

تصوير- نادر نبيل:

قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن وزارتها نظمت 4 نسخ من مؤتمر "مصر تستطيع"، وتجهز حاليا لإطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر "مصر تستطيع.. بالاستثمار" في شهر يوليو المقبل.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بمؤتمر "قمة مصر.. صحوة العقول" اليوم الأحد: "قمنا بالتعاون مع هاني العسكري الخبير المصري بجامعة كاليفورنيا لعمل أطلس شمسي لمصر وذلك لرصد موارد مصر من الطاقة الشمسية".

وتأتي هذه القمة كأول تطبيق عملي لتوصيات قمة "صوت مصر.. الدولة تتحدث" التي عقدت العام الماضي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.