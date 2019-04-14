جوميا مصر تتوقع تضاعف الزائرين لنحو 400 مليون في 2019

القاهرة- وكالات:

توقع الرئيس التنفيذي لجوميا مصر للتجارة الإلكترونية تضاعف عدد زائري المتجر الإلكتروني للوحدة المصرية إلى حوالي 400 مليون في 2019.

وقال هشام صفوت في مقابلة مع وكالة رويترز بمكتبه في شرق القاهرة إن جوميا تستهدف بيع نحو 80 ألف هاتف محمول في أسبوع الموبايلات الذي يبدأ اليوم الأحد وحتى السبت المقبل وذلك مقارنة مع 50 ألف جهاز في المناسبة ذاتها العام الماضي.

وبدأت جوميا نشاطها في 2012 في مصر ونيجيريا والمغرب وساحل العاج وكينيا وتعمل حاليا في نحو 23 دولة أفريقية.

وقال صفوت إن جوميا التي ما زالت تتكبد خسائر سنوية تتوقع زيادة عدد المنتجات والعارضين لديها نحو 50 بالمئة هذا العام.

وأوضح قائلا "لدينا 2.5 مليون منتج على الموقع ونحو عشرة آلاف عارض في 2018 من نحو 1.5 مليون منتج وحوالي خمسة آلاف عارض على الموقع في 2017... نتوقع زيادة عدد المنتجات والعارضين نحو 50 بالمئة هذا العام".

ومن بين كبار مستثمري جوميا ام.تي.ان وميليكوم لاتصالات الهاتف المحمول إلى جانب مساهمين آخرين، وتقدم الشركة تشكيلة متنوعة من المنتجات.

ويشهد قطاع التكنولوجيا بالشرق الأوسط نموا سريعا بفضل النسبة المرتفعة للشبان وتمكنهم من التقنيات الحديثة، لكنه يواجه مصاعب على صعيد محدودية انتشار خدمات الإنترنت والخدمات المصرفية.

وقال صفوت "السوق ينمو بشكل قوي لكننا مازلنا في بداية التجارة الإلكترونية بمصر التي تمثل نحو واحد بالمئة من حجم التجارة... عدد من لديه إنترنت في مصر نحو 40 مليون مستخدم، ونحن قمنا بتوصيل منتجات لنحو 1.250 مليون شخص منذ بداية عملنا في مصر وحتى الآن ولذا السوق أمامه فرص نمو هائلة".

وتتوقع ماكنزي للاستشارات أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية في أفريقيا إلى 75 مليار دولار بحلول 2025

وأضاف صفوت أن نسبة الدفع الإلكتروني على موقع جوميا زادت إلى نحو 20 بالمئة الآن من أقل من واحد بالمئة في 2012. والباقي بنظام الدفع عند تسلم المنتج.

وينال بطء تطور خدمات السداد عبر الانترنت في المنطقة من قطاع التجارة الإلكترونية فيها، إذ ما زالت غالبية المشتريات تسوى بالدفع عند التسلم.

تبيع جوميا بعض المنتجات بشكل حصري على المتجر وتحصل على عمولة من العمليات التي تجري بين العملاء والتجار لديه.

وقال صفوت "نركز حاليا على تقديم منتجات بأسعار أقل لجذب قاعدة واسعة من العملاء الجدد".

وتتنافس جوميا في مصر بالأساس مع سوق.كوم التابعة لمجموعة أمازون.