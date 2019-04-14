معيط: مصر ستقدم كل الدعم لعلاج فيروس سي في أفريقيا



قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصر ستقدم خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي كل الدعم لمختلف الدول الأفريقية خاصة في ملف التغطية الصحية إلى جانب طرح مبادرات للاستفادة من التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي، وأخرها مبادرة الرئيس بتوفير العلاج من فيروس سي لمليون مواطن أفريقي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في منتدى رفيع المستوى نُظم على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الامريكية واشنطن، تحت عنوان "نحو تغطية صحية شاملة.. تمويل النظم الصحية للقضاء على الفقر"، بحسب بيان من وزارة المالية.

وشارك في المنتدى نائب رئيس البنك الدولي، ونائب رئيس منظمة الصحة العالمية وعدد من وزراء مالية الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي وممثلين عن دول مصر واليابان وكينيا ونيجيريا وأوكرانيا وغانا وسيرلانكا وإندونيسيا.

واستعرض معيط، أمام المشاركين بالمنتدى الإطار العام لمنظومة التأمين الصحي الجديد في مصر والهيكل المالي للمنظومة مؤكدا إلتزام مصر بتحقيق تغطية شاملة للمجتمع المصري باعتبارها أحد الأهداف الرئيسية لإستراتيجية رؤية مصر 2030، وباعتبارها استحقاق دستوري ولها دور مهم فى تحقيق التنمية الشاملة.

وأكد معيط، على أهمية تبني دول العالم لنظم التغطية الصحية الشاملة والعمل علي توفير التمويل المناسب لها وزيادة كفاءة الإنفاق على تلك النظم، بحسب البيان.

وأشار معيط إلى أنه ناقش مع نظرائه من وزراء المالية ورؤساء الوفود المشاركة بالمنتدى الخطوات التى نفذتها مصر حتي الآن في مجال التأمين الصحي الشامل، والخطوات القادمة فيما يتعلق بهذا الملف والأثار المترتبة على تبني هذه المنظومة الجديدة خاصة فيما يتعلق بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.