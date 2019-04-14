تراجع الطماطم والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 50 قرشا و1.5 جنيه، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس السبت.

وتراوح سعركيلو الطماطم بين جنيهين و5.5 جنيه، وسعر كيلو الباذنجان البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه، وسعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات .

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5. 5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 4 و6 جنيهات.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 و 13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه،بتراجع 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البسلة بين 7 و 10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3.5 جنيه و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 18 و22 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و 6 جنيهات.