وزير الصناعة يشهد إطلاق مجموعة "البافارية" للسيارات الكهربائية في مصر

"التجارة الداخلية" تطرح 10 فرص على المستثمرين في الربع الثاني من 2019

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الأحد، إن الوزير عمرو نصار، شهد إعلان المجموعة البافارية عن إطلاق السيارات الكهربائية BMWi فئات i3 الكهربائية والسيارات الهجين i8 coupe و i8 roadster ليصبح السوق المصري من أوائل أسواق دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستخدم فئات السيارات الكهربائية والهجين ماركة BMWi.

وقال نصار، إن الحكومة حريصة على تشجيع إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية في مصر والتي تمثل مستقبل صناعة السيارات في العالم، مشيرا إلى أهمية مواكبة التوجهات العالمية الحالية للتحول نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وأضاف أن الحكومة تقوم حاليا بتجهيز كافة المدن الجديدة بالبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية خاصة بعد صدور قراراً جمهورياً بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية دون رسوم جمركية.

وأشار إلى أن توجهات المجموعة البافارية للسيارات تدعم استراتيجية الدولة لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية للمساهمة في خفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على المحروقات كمصادر للطاقة.

وقال فريد الطوبجي رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات في مصر إن المجموعة تسعى إلى ريادة سوق السيارات الكهربائية خلال عام 2019.

وقال إن المجموعة أجرت دراسات عديدة استمرت أكثر من عامين حول كيفية تطوير وتجهيز دخول السيارات الكهربائية إلى السوق المصرية، إلى جانب تدريب العاملين والانتهاء من إنشاء مراكز الخدمة الخاصة بالسيارات الكهربائية.

وأضاف أن السيارة BMWi تعكس التطور التكنولوجي الكبير في مجال إنتاج السيارات الكهربائية والهجين فائقة الأداء والموفرة للوقود، مشيراً إلى أن السيارة الجديدة تصنع باستخدام المواد المستدامة ومُعادة التدوير في عملية الإنتاج لتحقيق مستقبل أخضر، وتطوير التقنيات للحدّ من استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقال كونراد باومجارتنر مدير قطاع المبيعات الإقليمى، إن شركة BMW تمتلك تاريخ طويل في مجال صناعة السيارات الكهربائية، في العالم يرجع لعام 1972 حيث سجلت السيارة الكهربائية التي أنتجتها الشركة كواحدة من أبرز المحطات في تاريخ تطوير السيارات الكهربائية.

وأضاف أن السيارة الكهربائية BMW i3، توفر إمكانيات جديدة ومبتكرة كلياً وتتميز بكافة المواصفات الرياضية والمواصفات العملية التي تؤمّن السيّارات ذات الاربعة مقاعد، لافتاً الى أن السيارة تتميز بتصميم مبتكر، وتصنع مقصورة الركاب من الياف الكربون، حيث يميزها خفّة الوزن، الصلابة، والسلامة.

وأوضح أن المحرّك الكهربائي بالسيارة يعمل بقدرة 125 كيلووات وبقوة 170 حصاناً، وبسرعة قصوى تبلغ 150 كم/الساعة، مشيراً إلى أن بطارية السيارة تعمل حتى مسافة تصل إلى 335 كم.

وأشار محمد الغزالي حرب رئيس قطاع السيارات الكهربائية BMWi بالشركة إلى أن السيّارة Coupe BMW i8 و i8 Roadster تعملان بمحرك كهربائي ومحرك وقود، لافتاً إلى أن محرك السيارة يعمل بقوة 374 حصاناً وعند تشغيل المحرّكين معاً، ينقلان سرعة سيارة من صفر إلى 100 كم/الساعة في غضون 4.4 ثوانٍ، مع استهلاك 2.5 لتر فقط من الوقود كل 100 كم.