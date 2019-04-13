بنك عودة يخطط لافتتاح 9 أفرع جديدة خلال العام الجاري

كتبت- منال المصري:

قال بنك عوده، في بيان اليوم السبت، إن البنك يعتزم افتتاح 9 أفرع جديدة على مستوى الجمهورية خلال العام الجاري، وذلك في إطار استراتيجية لزيادة انتشاره الجغرافي بهدف الوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء.

وأضاف البيان أن البنك يعتزم افتتاح معظم هذه الفروع خارج القاهرة الكبرى وذلك لتغطية عدد أكبر من المحافظات.

وقال محمد بدير، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، إن خطة البنك في تأسيس فروع جديدة تستهدف بالأساس تلبية احتياجات العملاء المالية الحالية والمستقبلية وتأتي في إطار إلتزامه بالسرعة والكفاءة لعملائه بالسوق المحلية، وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات في مجالات متنوعة.