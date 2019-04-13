الرئيس الجديد للبنك الدولي: اتطلع للعمل مع السيسي خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي

كتب- مصطفى عيد:

قال بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم السبت إن الوزيرة، سحر نصر، التقت مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي الجديد.

وبحسب البيان فإن اللقاء الذي جاء على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، شهد مناقشة دعم مشروعات النقل والبنية الأساسية والاتصالات وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص من خلال وكالة ضمان الاستثمار.

ونقل البيان عن رئيس البنك الدولي، أن مصر تعمل بشكل جيد، حيث انخفضت البطالة إلى أقل من 9% وانخفض معدل التضخم، مشيرا إلى أن يتطلع للعمل بشكل كبير مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال رئاسته للاتحاد الأفريقى، لتحقيق نمو أسرع في مصر وأفريقيا.

وقالت سحر نصر إن مجلس إدارة البنك الدولي، مؤخرا على دعم مصر بقيمة 200 مليون دولار لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أنه سيتم التركيز على مشروعات المرأة خلال الفترة المقبلة.

وقال مالباس إن البنك حريص على الإدماج الكامل للمرأة في الافتصاد خاصة في المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.

واستعرضت سحر نصر خلال الاجتماع، الجهود التي قامت بها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، والمشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، فضلاً عن المشروعات في قطاعات النقل والتعليم والاتصالات والبنية الأساسية.

وتطرق الاجتماع، إلى زيادة التعاون مع وكالة ضمان الاستثمار، لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص، فى ظل استثمار الوكالة في عدة مشروعات وأبرزها دعم مشروع بنبان بأسوان بقيمة 210 مليون دولار و150 مليون دولار لدعم مشروع أباتشي مصر، لتوفير إعادة التأمين لتغطية مؤسسة أوبك للاستثمارات الخاصة عبر البحار.

يذكر أن البنك الدولي يقدم حزمة متنوعة من الاستثمارات في مصر تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعي وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل.

وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار، بحسب البيان.