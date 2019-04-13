البطاطس عند 6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعارالخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وتراوح سعركيلو الطماطم بين 2.5 و5.75 جنيه، والبطاطس بين 4.5 و6 جنيهات، والبصل بين 4 و6 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و5.75 جنيه.

البطاطس بين 4.5 و6 جنيهات.

البصل بين 4 و6 جنيهات.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 و 13 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و6 جينهات.

البسلة بين 7 و 10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3.5 جنيه و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 18 و22 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و 6 جنيهات.