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    البطاطس عند 6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

    11:35 ص السبت 13 أبريل 2019
    البطاطس عند 6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

    أسعارالخضروات والفاكهة

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعارالخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

    وتراوح سعركيلو الطماطم بين 2.5 و5.75 جنيه، والبطاطس بين 4.5 و6 جنيهات، والبصل بين 4 و6 جنيهات.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2.5 و5.75 جنيه.

    البطاطس بين 4.5 و6 جنيهات.

    البصل بين 4 و6 جنيهات.

    الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

    الفاصوليا بين 7 و 13 جنيهًا.

    الباذنجان البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه.

    الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.

    الفلفل الحامي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

    الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 5 و6 جينهات.

    البسلة بين 7 و 10 جنيهات.

    القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 3.5 جنيه و4.5 جنيه.

    البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

    اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

    الليمون البلدي بين 18 و22 جنيها.

    الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

    الرمان بين 9 جنيهات و13 جنيها.

    الموز البلدي بين 5 و 6 جنيهات.

    أسعارالخضروات والفاكهة البطاطس سوق العبور

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