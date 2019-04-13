البطاطس عند 6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعارالخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.
وتراوح سعركيلو الطماطم بين 2.5 و5.75 جنيه، والبطاطس بين 4.5 و6 جنيهات، والبصل بين 4 و6 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.5 و5.75 جنيه.
البطاطس بين 4.5 و6 جنيهات.
البصل بين 4 و6 جنيهات.
الكوسة بين 4 و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 7 و 13 جنيهًا.
الباذنجان البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.
الفلفل الحامي البلدي بين 7 و9 جنيهات.
الملوخية بين 6 و8 جنيهات.
الخيار البلدي بين 5 و6 جينهات.
البسلة بين 7 و 10 جنيهات.
القلقاس بين 5 و8 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 3.5 جنيه و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.
اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 18 و22 جنيها.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 9 جنيهات و13 جنيها.
الموز البلدي بين 5 و 6 جنيهات.
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