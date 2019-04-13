التخطيط تفتتح أول ورشة ببرنامج "استراتيجية الحكومة في الاتصال الحكومي"

القاهرة – مصراوي:

افتتحت وزارة التخطيط ورشة العمل المخصصة للمجموعة الأولى ضمن أربع مجموعات من البرنامج التدريبي "استراتيجية الحكومة في الاتصال الحكومي"، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

ويستهدف البرنامج 200 متدرب ممثلين عن مختلف الوزارات بواقع 50 متدربا لكل مجموعة.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن البرنامج التدريبي يتم بالتعاون مع دولة الإمارات في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين في 2018 في مجال تطوير العمل الحكومي.

وأضافت أن البرنامج يأتي في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون القائم بين البلدين، وإدراكًا منهما لأهمية تطوير الخدمات الحكومية وتقوية القدرات المؤسسية ونظم قياس الأداء في الوزارات والجهات.

وأوضحت أن التدريب يأتي في إطار محور بناء وتنمية القدرات ضمن خطة الإصلاح الإداري، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 التى تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطى.