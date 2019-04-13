بنك القاهرة يقرر تغيير علامته التجارية

كتبت-منال المصري:

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن البنك قرر تغيير العلامة التجارية للبنك في إطار خطة التطوير التي بدأت منذ توليه مهام أعمال البنك في يناير ٢٠١٨.

وأشار في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن البنك سيبدأ خلال الأيام المقبلة رفع اللوجو القديم من على جميع فروع البنك المنتشرة على مستوي الجمهورية .

وأكد فايد على أن خطة البنك ترتكز على محاور متعددة منها التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحقيق الانتشار الجغرافي على مستوى القارة الأفريقية والتوسع الجغرافي محليا وخارجيا وإطلاق منتجات إلكترونية تساهم في تقليل تداول الكاش وزيادة دور البنك في تمويل المشروعات القومية الكبري .

وأضاف أن البنك يعتزم زيادة عدد المراكز لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 مركزًا حاليًا إلى 55 مركزًا في نهاية العام المقبل بهدف تسهيل إجراءات منح تمويل المشروعات الصغيرة.

وكان بنك القاهرة أعلن الشهر الماضي عن تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 2.5 مليار جنيه، خلال العام الماضي، بنسبة نمو تخطت 200%.

كما حقق البنك طفرة في معدلات النمو لجميع قطاعات العمل المصرفي، وسجل إجمالي الأصول 165.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 13% مقارنة بعام 2017.