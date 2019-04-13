أسعار الذهب تتراجع عالميًا

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار الذهب أمس الجمعة، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أكبر هبوط ليوم واحد في أسبوعين، مع انحسار تأثير تراجع الدولار أمام مكاسب الأسهم في بورصة وول ستريت،

وفي جلسة الخميس نزل المعدن الأصفر عن المستوى النفسي المهم 1300 دولار إلى أدنى مستوى في أسبوع بسبب مكاسب حادة للدولار، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1290.71 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.1% لتبلغ عند التسوية 1295.2 دولار للأوقية، وفقًا للوكالة.

ومن ناحية أخرى انخفض الدولار 0.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية وسجل أول تراجع أسبوعي في أربعة أسابيع وهو ما حال دون المزيد من الهبوط في أسعار الذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 14.99 دولار للأوقية لكنها تسجل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

وارتفع البلاتين 0.3% إلى 890.00 دولارا للأوقية لكنه ينهي الأسبوع منخفضا بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب.

وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1372.50 دولار للأوقية وينهي الأسبوع على زيادة قدرها 0.2%.