تراجع الدولار والاسترليني وعملة عربية أمام الجنيه خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

هبط سعر الدولار والجنيه الاسترليني وعملة الكويت أمام الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في البنك الأهلي، بينما ارتفع سعر اليورو أمس، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

وسجل الدولار أول ارتفاع أسبوعي له أمام الجنيه منذ بداية مارس الجاري، بعدما سجل تراجعات في الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر.

عاد الدولار ليتراجع مرة أخرى أمام الجنيه، بعدما سجل صعودا أسبوعيا الخميس الماضي.

وهبط الدولار أمس الخميس إلى 17.25 جنيه للشراء و17.35 جنيه للبيع، بانخفاض قرش واحد عن الخميس الماضي.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني، ليسجل أمس 22.53 جنيه للشراء و22.74 جنيه للبيع، مقابل 22.67 جنيه للشراء و22.90 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء الدينار الكويتي ليسجل أمس 56.65 جنيه للشراء و57.08 جنيه للبيع، مقابل 56.70 جنيه للشراء و57.09 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 19.42 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع، مقابل 19.36 جنيه للشراء و19.53 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل أمس 4.59 جنيه للشراء و4.62 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي خلال الأسبوع، ليسجل