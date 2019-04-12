شركات أمريكية تعلن رغبتها في ضخ استثمارات جديدة بمصر

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان اليوم الجمعة، إن عددا من الشركات الأمريكية أعلنت رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في مصر.

والتقت الوزيرة سحر نصر، مع 14 شركة من كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة والراغبة في الاستثمار في مصر، بمقر غرفة التجارة الأمريكية، على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت الوزيرة، إن الاجتماع لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته إلى واشنطن منذ 3 أيام، والتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الشركات الأمريكية والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة.

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تولي أهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب.

وتتضمن المشروعات إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن، بحسب الوزيرة.

وتبلغ الاستثمارات الأمريكية في مصر نحو 22.6 مليار دولار حتى نهاية مارس 2019، وضخت شركات استثمارات جديدة في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالى 2017- 2018 بحسب البيان.

وقال البيان، إنه على رأس الشركات، جنرال اليكتريك والتي وقعت على عقود بقيمة 700 مليون دولار، وشركة مارس ريجلى التي توسعت بقيمة مليار جنيه في فبراير الماضي من خلال إضافة خط انتاج جديد لمصنعها فى السادس من أكتوبر.

وأوضح أن شركة كارجيل ضخت استثمارات جديدة في مصر بنحو 120 مليون دولار من خلال توسعات وخلق شراكة مع شركة ADM، كما أعلنت شركة بيبسيكو قيامها بضخ 515 مليون دولار خلال الأربع سنوات المقبلة.

وخلال الاجتماع، قال اليسون هليز، نائب رئيس شركة توتل، إن الشركة لديها خطة لزيادة استثماراتها في مصر في مجال البترول بنحو 100 مليون دولار خلال الـ5 سنوات المقبلة، وإنشاء 35 محطة جديدة مع التركيز على صعيد مصر، وتوفير نحو 500 ظيفة مباشرة و1700 فرصة عمل غير مباشرة.

وقالت سيلينا جاكسون، نائب الرئيس للعلاقات الحكومية العالمية والسياسة العامة في شركة بروكتر آند جامبل، إن اشلركة ستعمل على زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، والتي وصلت إلى 3 مليارات جنيه، ووفر ت نحو 1500 وظيفة مباشرة و10 الاف وظيفة غير مباشرة.