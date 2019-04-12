سحر نصر تطالب صندوق النقد والبنك الدوليين بدعم الدول النامية

كتب- مصطفى عيد:

دعت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بدعم الدول النامية في التجارة البينية وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي في ظل الأوضاع المتوترة التي يعانى منها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك خلال إلقاء الوزيرة كلمة مصر في الاجتماع الوزارى لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، بحضور كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لمجموعة البنك الدولي، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي.

وأكدت نصر على ضرورة الحاجة إلى مؤسسات مالية دولية قوية وأكثر قدرة، إلى جانب جهود مكثفة من جميع الشركاء الإنمائيين، لدعم الجهود الدائمة في إصلاح وتنويع اقتصادات دول المجموعة لتحقيق التنمية في البلدان النامية.

واشارت الوزيرة إلى مصر تنفذ إصلاحات اقتصادية قوية وقادرة ساهمت فى النهوض بالاقتصاد كما تم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذى يحفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إليها.

وأوضحت الوزيرة أن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا وتوفير حوافز للمستثمرين فيها، يساهم فى توفير فرص عمل، وهي من اهداف الحكومة الاساسية فى برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

وذكرت الوزيرة، أن مصر تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار في العنصر البشرى من خلال التعليم وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية فالاهتمام بالتعليم ليس فقط في التحرك لتحقيق التنمية وإنما لدوره الحيوى في مواجهة مصر ضد الإرهاب والتطرف.

وأضافت أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمسستثمرين الأجانب في مصر.

وذكرت الوزيرة، أن بناء اقتصاد قوي يتطلب شراكة قوية مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، فمصر شأنها في ذلك شأن غيرها من البلدان النامية تحتاج إلى مجموعة البنك الدولى القوية القادرة ماليا على تلبية احتياجاتها الإنمائية بطريقة مدروسة وبفعالية في توسيع نطاق الاستثمارات والاستخدام الامثل للموارد المحلية وتحسين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قوى لجميع شرائح المجتمع.

وعقب كلمة الوزيرة، أكدت كل من مديرة صندوق النقد الدولي والمديرة الإدارية لمجموعة البنك الدولي دعمها لدعوة الوزيرة لدعم الدول النامية فى التجارة البينية وجذب الاستثمارات، في إطار دور المؤسستين الدولتين في تحقيق التنمية.