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    التخطيط: 18 مليار جنيه استثمارات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي العام المقبل

    03:01 م الجمعة 12 أبريل 2019
    التخطيط: 18 مليار جنيه استثمارات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي العام المقبل

    وزيرة التخطيط

    القاهرة – مصراوي:

    قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان اليوم الجمعة، إن استثمارات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي المقبل تبلغ نحو 18 مليار جنيه.

    وأضاف البيان، أن تلك الاستثمارات تتضمن 4.6 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب فقط، للوصول بخدمة مياه الشرب لنسبة 100% كما وكيفا، وضمان توقف نظام المناوبات مع توجيه الاستثمارات إلى تحسين جودة المياه بالاعتماد في بعض المناطق على تحلية مياه البحر والمياة الجوفية.

    وأوضح البيان، أنه سيتم ضخ استثمارات بقيمة 13.4 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي بهدف استكمال محطات معالجة الصرف الصحي والوصول لنسب تغطية القرى لـ 44.5% ولأهمية الموضوع وتأثيره المباشر على إدارة منظومة المياه.

    ونظمت الوزارة زيارة إلى محافظات القناة (السويس، وبورسعيد، والاسماعيلية) في جولة ميدانية استمرت لمدة يومين، لتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

    وقالت الوزيرة هالة السعيد، في البيان، إن الهدف الأساس من تلك الزيارات هو متابعة الإنجازات على أرض الواقع بتك المشروعات، والوقوف على التحديات والمعوقات والمشكلات التي تواجه العمل بها.

    ويُشار إلى أن جملة الاستثمارات المخصصة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة للعام المالي المقبل، تبلغ نحو 1.372 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 48% عن الاستثمارات المعتمدة للعام الحالي.

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