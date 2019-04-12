مصر تستضيف أول منتدى أعمال لدول الاتحاد من أجل المتوسط يونيو المقبل

القاهرة – مصراوي:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم الجمعة، إن مصر ستستضيف خلال شهر يونيو المقبل منتدى الأعمال الأول لدول الاتحاد من أجل المتوسط.

ويستهدف المنتدى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول الاتحاد وبمشاركة عدد كبير من وزراء التجارة والمسئولين والمعنيين بالتجارة بدول شمال وجنوب البحر المتوسط الأعضاء بالاتحاد والبالغ عددها 43 دولة.

والتقى الوزير وفدًا من منظمة الاتحاد من أجل المتوسط برئاسة رشيد معنينو الأمين العام المساعد، لبحث الترتيبات النهائية لعقد هذا المنتدى، بحسب البيان.

وقال الوزير إن استضافة مصر لأول منتدى أعمال يعقده الاتحاد من أجل المتوسط منذ إنشاءه في عام 2008 يعكس قيمة ومكانة مصر كلاعب رئيسي في تنمية وتعزيز التعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط.

وأكد نصار، حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين دول شمال وجنوب المتوسط في إطار منظومة عمل الاتحاد من أجل المتوسط بهدف تعزيز منظومة التعاون الإقليمي وتحقيق التنيمة الاقتصادية لدول حوض البحر المتوسط.

وِأشار الوزير، إلى أن منتدى الأعمال يركز على عدد من الموضوعات التجارية الهامة تأتى على رأسها النفاذ للأسواق والتجارة الالكترونية.

وقال رشيد مغنينو الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط، إن اختيار مصر لاستضافة المنتدى يعكس دورها الإقليمي المحوري، ونجاحها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأوضح أعضاء وفد الاتحاد من أجل المتوسط أن المنتدى سيناقش موضوعات متعلقة بإزالة عوائق النفاذ للأسواق والعوائق التعريفية وغير التعريفية للتجارة، وموضوعات البنية الأساسية للجودة ومعلومات الأسواق.