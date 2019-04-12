معيط: 4 مليارات دولار تحويلات هيئة قناة السويس لموازنة المالي الجاري

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد القومي استفاد من المشروعات القومية الجديدة، حيث حوّلت هيئة قناة السويس أكثر من 4 مليارات دولار لموزانة العام المالي الجاري.

جاء ذلك خلال افتتاح معيط، المؤتمر "مبادرة التنمية الدولية لتشجيع التعاون الافريقي عن طريق المشروعات الصغيرة" احد الفعاليات الدولية المقامة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، بواشنطن.

وقال الوزير إن هناك 13 مدينة جديدة يجري إنشاؤها حاليًا بخلاف العاصمة الإدارية الجديدة لم تتحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء في تمويل إنشائها بل تموّل ذاتيًا.

وأشار معيط، إلى أن الإصلاحات التي تجرى تشمل جميع القطاعات الحيوية خاصة تطوير البنية التحتية لمصر حيث يتم إنشاء 5 أنفاق اسفل القناة لتقليل زمن السفر من وادي النيل إلى سيناء بالإضافة إلى إنشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق الجديدة.

وقال مارك جروسمان وكيل وزارة الخارجية الأمريكية سابقا والنائب الحالي لرئيس مجموعة كوهين TGC إن المجموعة تلمس طلبا متزايدا على الاستثمار والتعامل مع مصر والاهتمام بتطور أوضاعها الاقتصادية حيث زاد هذا الطلب بشكل ملحوظ من قبل المستثمرين الأجانب هذا العام مقارنة بالوضع منذ عامين.

يذكر أن مجموعة كوهين (TCG) هى مجموعة استثمارية تساعد العملاء على الدخول والنجاح في أسواق القطاعين العام والخاص الأفريقية ومساعدة العملاء على فهم المشهد السياسي والتنظيمي والقانوني والإعلامي لإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها اعمالهم ، وتتعامل المجموعة مع الشركات العالمية الكبري والمتوسطة بما فيها الشركات متعددة الجنسيات والتي تعمل في قطاعات السيارات والكيماويات والطيران المدني والخدمات المالية والخدمات اللوجستية الدولية والإعلام والتعدين والنفط والغاز والأمن والاتصالات.