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    البوري يصل لـ 50 جنيها.. أسعار السمك ترتفع خلال أسبوع بسوق الجملة

    12:58 م الجمعة 12 أبريل 2019
    البوري يصل لـ 50 جنيها.. أسعار السمك ترتفع خلال أسبوع بسوق الجملة

    أسعار السمك

    القاهرة – مصراوي:

    ارتفع سعر أسماك البلطي والبوري والمكرونة السويسي في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    وارتفع سعر كيلو السمك البلطي الجملة خلال الأسبوع الماضي جنيها ليتراوح اليوم بين 34 و38 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    وارتفع سعر كيلو السمك البوري 4 جينهات خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

    وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 60 و 66 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

    وارتفع سعر كيلو الجمبري خلال تعاملات الأسبوع بنحو 10 جنيهات، ليتراوح اليوم الجمعة بين 250 و320 جنيه وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وتراجع سعر كيلو الكابوريا خلال الأسبوع الماضي بنحو 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و 130 جنيها مقابل 30 و 140 جنيهًا، الجمعة الماضي.

    وتراجع أيضًا سعر كيلو السبيط والكاليماري، 10 جنيهات خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 90 و170 جنيهًا.

    واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور

    أسعار السمك أسماك البلطي سوق العبور

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