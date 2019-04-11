"أبو القاسم": العلاقات التجارية بين مصر والسودان لن تتأثر بالأحداث الأخيرة

أسوان – إيهاب عمران :

أكد محمد أبو القاسم عبد الوارث، رئيس الغرفة التجارية بأسوان، اليوم الخميس، على أهمية العلاقات التجارية بين مصر والسودان للبلدين، وأنها لن تتأثر بالأحداث الأخيرة التي تمر بها السودان.

وأضاف أنه لن يطرأ تغيير كبير على الصادرات والواردات بين مصر والسودان سوى فى المدة التي يستغرقها إنهاء الإجراءات من قبل الجانب السوداني، والتي يتوقع أن تكون أطول عن الماضي، مشيراً إلى أن السودان مرت سابقًا بظروف مشابهه وكانت تجارة الجمال مستمرة ولم تتوقف عبر الحدود الجنوبية.

وأوضح "أبو القاسم" أن مصر تصدر للسودان الأسمنت والحديد والبلاستيك والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية، ولكن ليس بشكل تجاري وإنما من خلال الرحلات يوميًا، ومن خلال التبادل السلعى فى مينائى السد العالى بأسوان والزبير بوادى حلفا، بينما نستورد من السودان اللحوم والجمال الحية.