"الضرائب" تُحصل 2.5 في الألف من إيرادات الشركات لمنظومة التأمين الصحي

القاهرة- مصراوي:

قالت وكالة رويترز، اليوم الخميس، إن مصلحة الضرائب المصرية ستحصل 2.5 في الألف من إيرادات المنشآت الفردية والشركات عن النصف الثاني من 2018 لتوجه لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، فيما يعرف باسم حساب المساهمة التكافلية.

ويبدأ موسم الإقرارات الضريبية في يناير وينتهي في 31 مارس للأفراد وفي 30 أبريل للشركات.

وأضافت الوثيقة التنفيذية، وهي عبارة عن كتاب دوري من رئيس مصلحة الضرائب إلى مأموريات الضرائب المختلفة يشرح كيفية تحصيل حساب المساهمة التكافلية للشركات، أن الحساب سيبدأ على الإيرادات بداية من 12 يوليو الماضي.

وتهدف الحكومة من تلك الضريبة إلى تمويل قانون التأمين الصحي الجديد الذي تهدف لتفعيله هذا العام بداية بمحافظة بورسعيد.

وواجهت تلك الضريبة اعتراضات من رجال الأعمال والشركات، ويطالبون بتعديلها لتكون على الأرباح وليس على الإيرادات.

وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية لرويترز "تقدمنا بمقترح لوزارة المالية بتعديل مادة المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي بحيث يتم احتسابها من إجمالي الربح وبحد أقصى واحد بالمئة وليس على إجمالي الدخل".

"في ظل تطبيق المساهمة التكافلية كنسبة من إجمالي الدخل سيؤثر ذلك سلبا على هامش الربح وتتحول الشركات تدريجيا إلى خسارة"، بحسب ما قاله البهي.