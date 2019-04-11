مصدر في "إيجاس": "إيني" تعتزم ربط 3 آبار جديدة في حقل ظهر لزيادة الإنتاج

كتب- أحمد السيد:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، إن شركة إيني الإيطالية تعتزم ربط ثلاثة آبار جديدة بحقل ظهر بمنطقة امتياز شروق، لزيادة إنتاج الغاز المستخرج من الحقل.

وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن الشركة الإيطالية ستنتهي خلال الشهر الحالي من حفر البئر الـ 15، ومع الانتهاء من حفر البئر الجديدة، وبدء إنتاجها مع نهاية الشهر القادم، سيرتفع عدد الآبار المنتجة للغاز الطبيعي إلى 11 بئرا.

واكتشفت شركة إيني الإيطالية حقل ظُهر في عام 2015 والذي يعتبر الأكبر في البحر المتوسط باحتياطيات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وذلك بعد نحو عام من توقيع الشركة اتفاقية مع مصر للبحث والاستكشاف في منطقة امتياز شروق البحرية بالمياه العميقة بمنطقة البحر المتوسط في يناير 2014.

ويقع حقل ظهر على مسافة 190 كيلو متر من الشاطئ، وفي عمق مياه 4130 مترا.

وبدأت مصر الإنتاج من الحقل في ديسمبر 2017، وأعلنت عن الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر الماضي، مع زيادة الإنتاج من الحقول المكتشفة وعلى رأسها ظهر، وهو ما أدى للتوقف عن استيراد شحنات الغاز المسال من الخارج.

وقال المصدر، إن "الشركة ستبدأ تقييم الإنتاج المستخرج من الحقل لتحديد عدد الآبار الجديدة التي تعتزم حفرها خلال المرحلة الثانية من المشروع".

وأشار إلى أن "إيني" تسعى لزيادة عدد الآبار المحفورة في الحقل، بهدف التعجيل ورفع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي ليتجاوز نحو 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا خلال العام الحالي.