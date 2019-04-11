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    "السويدي الكتريك" تتعاقد على إنشاء محطة محولات في بورسعيد بـ 550 مليون جنيه

    01:51 م الخميس 11 أبريل 2019
    "السويدي الكتريك" تتعاقد على إنشاء محطة محولات في بورسعيد بـ 550 مليون جنيه

    السويدي

    كتبت- شيماء حفظي:

    وقعت شركة السويدي اليكتريك للتجارة والتوزيع، التابعة لمجموعة السويدي الكتريك، عقد إنشاء محطة محولات المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بنظام تسليم المفتاح، بحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الخميس.

    وقالت الشركة، في بيانها، إن قيمة المشروع تبلغ نحو 550 مليون جنيه، يتم تنفيذه خلال 10 أشهر من تاريخ استلام الموقع واستلام الدفعة المقدمة.

    وتعمل شركة السويدي الكتريك في قطاع السلع الرأسمالية مع التركيز على المكونات الكهربائية والمعدات، ولديها شركات تعمل عبر شمال أفريقيا وشرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب أوروبا.

    شركة السويدي اليكتريك إنشاء محطة محولات بورسعيد المنطقة الصناعية

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