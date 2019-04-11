"أوراسكوم للاستثمار" تصدر بيانا توضيحيًا للمساهمين بخصوص "النيل للسكر"

القاهرة- مصراوي:

أرسلت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بيانا للبورصة، اليوم الخميس، بخصوص صفقة استحواذها على شركة النيل للسكر، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

وكشفت أوراسكوم في البيان التوضيحي للمستثمرين، عن خطتها الاستراتيجية، والقطاعات التي تعتزم الاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة، وأسباب رغبتها في الاستحواذ على النيل للسكر.

وأكدت أوراسكوم أن القرار الأخير في صفقة استحواذها على النيل للسكر سيكون في يد مساهمي الأقلية فقط، وأن المساهم الرئيسي في أوراسكوم وهو المهندس نجيب ساويرس سوف يمتنع عن التصويت على الصفقة، باعتبارها عقد من عقود المعاوضة.