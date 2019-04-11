مصر تختتم مشاركتها بالمعرض العربي الوحيد في روسيا "أرابيا إكسبو"

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كتبت- دينا خالد:

نظمت هيئة تنمية الصادرات، المشارَكة المصرية في فعاليات معرض "أرابيا إكسبو" الدولي الرابع بالعاصمة الروسية موسكو والذي اختتم فعالياته أمس الأربعاء، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.

وشارك ضمن الجناح المصري بالمعرض وفد رفيع المستوى من ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وأعضاء الغرف التجارية المصرية، ورؤساء المجالس التصديرية.

وعرض الوفد فرص التصدير، والترويج للمنتجات المصرية، وتعريف السوق الروسي بما تمتلكه مصر من مميزات تنافسية من منتجات ومشروعات استثمارية عملاقة يمكن للجانب الروسي المشاركة بها، وفقا للبيان.

وقال خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات، إن المعرض نظمه مجلس الأعمال العربي الروسي على هامش فعاليات انعقاد الدورة الثانية عشر للمجلس والذي عقد هذا العام تحت شعار "روسيا والعالم العربي: معاً لبناء مستقبل مشرق".

وذكر يوسف أن معرض "أرابيا إكسبو" الدولي الرابع يعد المعرض العربي الوحيد في روسيا، ويمثل حدثا هاما لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والعالم العربي، حيث حظى المعرض بمشاركة نحو 20 دول عربية، و85 كيانا روسيا اتحاديا، بالإضافة إلى دول أعضاء رابطة الدول المستقلة.

وأضاف أن فعاليات المعرض ومجلس الأعمال الروسي العربي تسهم في مد جسور التعاون بين مجتمعات الأعمال العربية والروسية والمنظمات والشركات المتوسطة والصغيرة، فضلاً عن التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة تصب في صالح كافة الأطراف.

وأشار رئيس هيئة تنمية الصادرات إلى أن المعرض يعد من أهم الفعاليات المقامة بالسوق الروسي والتي يمكن لمصر الاستفادة منها في تعزيز نمو الصادرات المصرية بهذا السوق الضخم خاصةً وأن روسيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال العام الماضي نحو 5 مليارات و112 مليون دولار، وفقا لخالد يوسف.

وقال أحمد أمين رئيس قطاع المعارض بهيئة تنمية الصادرات ومدير الجناح المصري بالمعرض، إن الجانب الروسي المشارك في المعرض ضم كبار ممثلي الحكومة الروسية، بالإضافة إلى الوزراء ورؤساء كبريات الشركات الحكومية والشركات الخاصة وصناديق الاستثمار.