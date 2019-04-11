"إعمار مصر" تتبرع بـ 878 مليون جنيه لصالح المشروعات القومية

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة إعمار مصر للتنمية، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن مجلس إدارتها وافق على تبرع بمبلغ 878 مليون جنيه لصالح المشروعات القومية التي تنفذها الأجهزة الحكومية المصرية.

وإعمار مصر من أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في القطاع العقاري في مصر، وتعود ملكيتها إلى شركة إعمار الإماراتية، التي يرأسها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.

وكانت إعمار مصر قد حققت زيادة في صافي أرباحها خلال العام الماضي، بنحو 48% لتصل إلى 3.4 مليار جنيه مقارنة بعام 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 6.3 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.5 مليار جنيه في العام السابق له.

ومن أهم مشروعات إعمار في مصر مشروع (أب تاون كايرو) الذي يقع على مساحة 4.5 مليون متر مربع في القاهرة وعلى ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر ومشروع مراسي الذي يقع على مساحة 6.5 كيلومتر مربع على ساحل البحر المتوسط ومشروع ميفيدا على مساحة 3.8 مليون متر مربع في التجمع الخامس بمدينة القاهرة.