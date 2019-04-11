أسعار الذهب بمصر تتراجع لأول مرة بعد 5 أيام من الصعود

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات اليوم الخميس 3 جنيهات للجرام مقارنة بمستوياتها مساء أمس الأربعاء، وهو أول تراجع بعد 5 أيام متتالية من الصعود.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 628 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 631 جنيها في تعاملات مساء أمس.

وكان سعر الجرام ارتفع في نهاية تعاملات أمس 3 جنيهات مقارنة بمستواه في تعاملات منتصف اليوم والذي كان عند مستوى 628 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 538 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 718 جنيها، ووصل الجنيه الذهب إلى 5024 جنيها.

وعالميا انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، لكنها يجري تداولها قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي بلغته في الجلسة السابقة، وفقا لوكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1304.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 28 مارس عند 1310.50 دولار في الجلسة السابقة، بحسب الوكالة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو 0.4% إلى 1309.30 دولار للأوقية.