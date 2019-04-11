"الأوروبي لإعادة الإعمار": مصر تستحوذ على 50% من استثماراتنا في أفريقيا

كتب- مصطفى عيد:

قال سوما تشاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك ملتزم بدعم مصر في جهودها الاصلاحية، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الخميس.

وأضاف أن حجم استثماراته بها يبلغ نحو 4.8 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من 50% من استثماراته في أفريقيا، والتي تتركز حاليا على مصر وتونس والمغرب.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البنك الأوروبي في جلسة حول أفضل السبل لتمويل البنية الأساسية، وذلك ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن، بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأكد سوما تشاكرابارتي حرص البنك على التعاون مع مصر خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي هذا العام في تعزيز التكامل الاقتصادي في القارة من خلال زيادة تدفقات استثمارات البنك فيها، خاصة في مشروعات البنية الأساسية.

وقالت وزيرة الاستثمار إن البنية الأساسية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وجذب استثمارات جديدة في الدول النامية في مجالات مثل النقل والطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تعتبر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الجديدة.

وأضافت أن الاستثمار في البنية التحتية يعتبر أفضل استثمار يوفر خدمات للمواطن، مشيرة إلى أن البلاد التي استثمرت في البنية الأساسية هي التي نمت سريعا خلال السنوات الماضية.

وذكرت الوزيرة، أن مصر خلال توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام، تدعو المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها، بالإضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن قارة أفريقيا تمتلك فرصا واعدة، وتحتاج لبنية أساسية لاستغلال هذه الفرص، من شبكات ربط وطاقة جديدة ومتجددة وتوجه للمجتمع الرقمي وتعزيز التوجه نحو تكنولوجيا المعلومات، مما يعني ضرورة تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والبنوك وشركاء التنمية.