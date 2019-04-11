البريد المصري يشارك في اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي

كتب- محمد علاء الدين:

يشارك البريد المصري في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي بالعاصمة السويسرية يومي 11 و12 أبريل الجاري، بحسب بيان اليوم الخميس.

وقال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة هيئة البريد، إن الاجتماعات ستتناول العديد من الموضوعات المحورية الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي والتحديات التي تواجهه حول العالم.

وأوضح أن هذه التحديات تشمل اعتماد التقارير الصادرة عن مجلس الاستثمار البريدي ومناقشة خطة المنتجات المتكاملة ومناقشة خطة إصلاح الاتحاد البريدي العالمي ونظام المساهمة الجديد في ميزانية الاتحاد.

وأشار إلى مشاركة البريد المصري في الاجتماع الذي ينظمه الاتحاد البريدي الافريقي الشامل لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك والدفاع عن المصالح المشتركة للبلدان الأفريقية في ظل نظام الأجور الجديد ونظام المساهمة المقترح لتمويل ميزانية الاتحاد.

وقال الصغير، إنه من المقرر أن يوقع البريد المصري والبريد الكاميروني اتفاق تعاون في مجال تجميع وإعادة توجيه طرود التجارة الإلكترونية، بهدف إتاحة الفرصة لمواطني الكاميرون للتسوق من الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا والصين بكل سهولة حيث سيتم جمع الشحنات وإرسالها عبر مركز التجميع اللوجستي بالقاهرة.

وأوضح أن مشاركة البريد المصري في مثل هذه الاجتماعات تهدف إلى إنشاء آلية عمل تضامني بين المؤسسات البريدية حول العالم لتبادل ونقل الخبرات البريدية واللوجستية وتعزيز سبل التعاون بين البلدان الأعضاء بالاتحاد.