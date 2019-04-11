في ثالث شهر لـ"زيرو جمارك".. ميناء الإسكندرية يفرج عن 6311 سيارة ملاكي

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الخميس، إن جمارك الاسكندرية أفرجت عن نحو6311 سيارة ملاكي موديلات مختلفة بقيمة تبلغ حوالي مليار و943 مليون جنيه خلال شهر مارس الماضي، وهو الشهر الثالث لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه محمد معيط وزير المالية من مصلحة الجمارك، حيث أشار رئيس المصلحة السيد كمال نجم، إلى أن إجمالي ما تم سداده لاستيراد تلك السيارات من ضرائب ورسوم جمركية ورسم تنمية بلغ نحو 509 ملايين جنيه.

وذكر رئيس المصلحة أن جزءا كبيرا من تلك السيارات استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير التي تنص على إعفاءات وتخفيضات جمركية على واردات مصر من السيارات.

وقال إنه تم إعفاء تلك السيارات من سداد أكثر من 778 مليون جنيه بفضل تلك الاتفاقيات الثلاث، التي تستهدف من خلالها الحكومة خفض أسعار السلع المستوردة لصالح المستهلك النهائي، إلى جانب مضاعفة الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول والتجمعات الاقتصادية.

وأضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت أيضا عن 1124 سيارة نقل وميكروباصا وموتوسيكلا وجرارا زراعيا بقيمة 703 ملايين جنيه خلال شهر مارس الماضي.

وأوضح نجم أنه تم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية على هذه السيارات والجرارات والموتوسيكلات بنحو 153.5 مليون جنيه، واستفادت أيضا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 55 مليون جنيه.

كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 892 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر مارس بقيمة بلغت 822 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 108.5 مليون جنيه، وفقا لنجم.

واستفادت قطع أيضا من اتفاقيات الشراكة المصرية الاوروبية والتركية وأغادير، ليتم إعفاؤها من سداد نحو 22 مليون جنيه، وفقا للبيان.

وقال نجم رئيس مصلحة الجمارك إن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الاسكندرية بلغ بذلك خلال شهر مارس الماضي نحو 3 مليارات و469 مليون جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم جمركية وضرائب ورسوم أخرى محصلة عنها بمبلغ 936 مليون جنيه خلال نفس الشهر.