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    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    11:21 ص الخميس 11 أبريل 2019
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه خلال مساء أمس الأربعاء.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي عند 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، والبركة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، والإسكندرية عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

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