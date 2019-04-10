"التجارة الداخلية" تطرح 10 فرص على المستثمرين في الربع الثاني من 2019

كتب- محمد علاء الدين:

قال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد وزير التموين، إنه سيتم طرح 10 فرص استثمارية على المستثمرين في الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف عشماوي خلال كلمته في قمة تجارة التجزئة بمصر، اليوم الأربعاء، أن الفرص الاستثمارية تتنوع بين مراكز لوجستية، ومولات، وسلاسل تجارية.

وذكر أن متوسط مساحات الفرص الاستثمارية المزمع طرحها يصل إلى 50 فدانا، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل حاليا أيضا على إنشاء 4 أسواق جملة قريبة من مناطق الإنتاج مما يساعد على تقليل الأسعار.

وكان جهاز التجارة الداخلية أعلن الأربعاء قبل الماضي، ترسية 6 مناطق لوجيستية/ تجارية في محافظات (الفيوم، والمنوفية، والشرقية، والأقصر، والبحيرة، والدقهلية) على مجموعة من المستثمرين والمطورين لإقامة مناطق لوجيستية ومراكز تجارية نوعية وأسواق تجارية حديثة، بقيمة استثمارية 30 مليار جنيه.

وقال عشماوي، خلال مؤتمر اليوم، إنه سيتم عقد مؤتمر بعد عيد الفطر تحت اسم "براند إيجيبت" لنشر ثقافة تسجيل العلامات التجارية والتوعية بطرق الاستفادة بها.

وأضاف أن متوسط تسجيل العلامات التجارية يصل إلى 10 آلاف طلب شهريا.