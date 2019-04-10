القابضة الكيماوية تدرس 3 عروض عالمية للشراكة في تطوير "النقل والهندسة"

كتبت- شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمصراوي، إن الشركة تدرس 3 عروض من شركات عالمية لتطوير شركة النقل والهندسة.

وأضاف مصطفى، أنه يتم تقييم العروض المقدمة من الشركات حاليًا، وهي عرض شراكة مع شركة النقل والهندسة من حيث الأفكار المطروحة للتطوير والاستراتيجية ومدى خبرتهم في الصناعة والعلامة التجارية.

وقال إنه من المتوقع أن تنتهي الشركة القابضة من بحث العروض بنهاية الشهر الجاري لاختيار شريك التطوير.

ويقع المقر الرئيسي لشركة النقل والهندسة في منطقة سموحة بالإسكندرية، وتعمل في إنتاج إطارات سيارات (ركوب ـ نصف نقل ـ نقل ـ جرارات ـ مقطورات ـ دراجات بخارية ـ دراجات عادية).

وتأسست الشركة فى عام 1946 كشركة صناعات هندسية في مجال النقل، وبدأت الشركة نشاط إنتاج إطارات السيارات فى عام 1956 تحت الأسم التجارى "نسـر".

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قال في تصريحات سابقة، إنه سيتم التعاون مع الشركاء الذين يملكون خبرة في التصنيع من القطاع الخاص بنظام المشاركة، لتطوير الشركات التابعة ومنها شركة النقل والهندسة التي تصنع الإطارات.

وأضاف أنه يتم اختيار شريك أجنبي لإقامة مصنع جديد للشركة في مدينة العامرية بدلا من المصنع الحالي في سموحة.

وأوضح أنه متوقع أن يتم الانتهاء من المصنع الجديد خلال عام ونصف، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية من 50 ألفًا إلى 900 ألف إطار.