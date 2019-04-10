شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والمنصور القابضة لتوفير فرص عمل للنساء

كتبت- منال المصري:

قالت مؤسسة التمويل الدولية، العضو بمجموعة البنك الدولي، في بيان اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية مع مجموعة المنصور القابضة، المالكة لشركة مترو ماركت للتجارة والتوزيع، وذلك بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء.

وبموجب هذه الشراكة ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على زيادة فرص العمل المتاحة للموظفات في سلسلة مترو ماركت وسلسلة خير زمان التابعة لها، بحسب البيان.

وأضاف البيان، أن مؤسسة التمويل الدولية، ستساعد كل من السلسلتين على إيجاد مسارات مهنية طويلة الأمد للنساء، من خلال اعتماد الممارسات المتبعة في أماكن العمل التي تدعم أهالي العاملين وترسيخ ثقافة تمكّين السيدات، وزيادة فرصهم في كافة المواقع الوظيفية بالشركة.

قال توماش تيلما، مدير استثمارات التصنيع والأعمال التجارية والزراعية والخدمات لدى مؤسسة التمويل الدولية: "توفير فرص اقتصادية للنساء في القطاعات الرئيسية كالبيع بالتجزئة يعد جزءًا هامًا من إستراتيجية المؤسسة".

وأضاف في البيان أن الاستثمار في النساء يعد أمرًا أساسيًا للأعمال والاقتصاد، كما أن الشركات التي تستقطب الموظفات وتحافظ عليهن تتمتع بمخزون أكبر وأفضل من المواهب، وتحسّن من توافق أعمالها مع متطلبات السوق، الأمر الذي ينطبق بالطبع على كل من الرجال والسيدات.