كريدي أجريكول يفتتح أول فرع "غير نقدي" في القاهرة الجديدة

كتبت- منال المصري:

قال بنك كريدي أجريكول مصر، في بيان اليوم الأربعاء، إنه افتتح أول فرع غير نقدي وذلك في إطار خطة التطوير نحو التحول الرقمي لمواكبة التطورات الجارية في المجال المصرفي.

والمقصود بأول فرع غير نقدي، هو فرع لا يتعامل بالأوراق النقدية من خلال ماكينات الصراف الآلي، وتتم فيه كل المعاملات المصرفية المعتادة، ويوجد بالفرع فريق عمل من المتخصصين لتقديم الاستشارات البنكية للعملاء بالإضافة إلى توجيههم وارشادهم نحو الاستخدام الأمثل للخدمات الرقمية للبنك، بحسب البيان.

وافتتح البنك الفرع الجديد في القاهرة الجديدة.

وقال بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، في البيان إن رؤية مجموعة كريدي أجريكول العالمية تقوم على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائنا بأسلوب غير تقليدي، اعتماداً على التوازن ما بين التكنولوجيا والعنصر البشري.

وأشار فيناس، إلى أن البنك ينفذ هذه الاستراتيجية من خلال خطة عمل طموحة تتماشى مع خطة الشمول المالي التي وضعها البنك المركزي المصري للتحول إلى مجتمع لا نقدي.

وقال ولي الدين لطفي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتطوير بالبنك، إن اهتمام كريدي أجريكول بهذا التطوير يأتي من منطلق تقديم خدمة ذات قيمة مضافة لعملائنا بالتركيز على الخدمات غير النقدية والاستشارات التي يحتاجها العملاء لتلبية طموحاتهم.

وأضاف أن لطفي أن البنك يهدف إلى نشر ودعم ثقافة التحول الرقمي في مصر التي بدورها ستساهم في تحقيق الشمول المالي بالاتساق مع رؤية وجهود البنك المركزي المصري.

وبحسب لطفي فإن البنك سيواصل خطته الطموحة حيث من المنتظر إطلاق أحدث إصدار للتطبيق "بنكي موبايل" خلال أيام بتطوير تقني فريد.