خبير إيطالي: تجارة التجزئة التقليدية ستتغير بسبب التطور التكنولوجي

كتب- محمد علاء الدين:

قال الخبير الإيطالي نورمان سيسكات مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديسيتا للأغذية وتجارة التجزئة، إن تجارة التجزئة لن تنقرض ولكنها ستتغير بسبب التحولات التكنولوجية مثل التجارة الإلكترونية والسوشيال ميديا وغيرها من التطورات التكنولوجي.

وأضاف خلال قمة مصر لتجارة التجزئة 2019، اليوم الأربعاء، أنه على سبيل المثال هناك غرف تحمل اسم "اعرض لي" يقوم من خلالها المستهلك بقياس المنتج، والتعرف على سعره ليعود ويطلبه "أونلاين"، وهو ما يعد تطورا في البيع بالتجزئة بقطاع الملابس.

وأوضح نورمان سيسكات أن هناك توجها نحو ما يعرف بـ "العالمية المحلية"، وذلك بسبب وجود تجار التجزئة الكبرى في مختلف دول العالم، لتجد نفس "المول" بنفس التصميم ونفس المنتجات ونفس الأسعار، ولكن في دول مختلفة .

ويرى سيسكات، أنه يمكن التسوق من أي مكان في العالم بدلا من السفر من خلال التجارة الإلكترونية، وهو تطور يجب أن تفطن له التجارة التقليدية.

ويعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد نموا لمتاجر التجزئة الصغيرة بدلا من الهايبر ماركت لأن المستهلكين يرغبون في أن تكون احتياجاتهم اليومية قريبة منهم.