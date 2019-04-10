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    وزير التجارة يبحث مع نظيره التشادي فرص إنشاء مشروعات مشتركة

    01:15 م الأربعاء 10 أبريل 2019
    وزير التجارة يبحث مع نظيره التشادي فرص إنشاء مشروعات مشتركة

    خلال لقاء وزير التجارة والصناعة مع نظيره التشادي

    كتبت- دينا خالد:

    قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الأربعاء، إن عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بحث مع أحمد محمد بشير، وزير التجارة والتنمية الصناعية التشادي، تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتشاد.

    وقال نصار، إن الاجتماع تناول أهمية وضع خطة عمل واضحة بين المسئولين في البلدين لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي المشترك، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لوضع أطر محددة لتنمية التعاون المشترك في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك في الجانبين.

    وأضاف نصار أن هناك فرصاً ضخمة لإنشاء مشروعات مصرية تشادية مشتركة خاصة في قطاعات الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والمناجم والبترول والخدمات، وذلك في إطار خطة العمل الوطنية التي تتبناها الحكومة التشادية خلال المرحلة الحالية.

    وقال وزير التجارة والتنمية الصناعية التشادي، إن بلاده تحرص على تفعيل منظومة التعاون الاقتصادي مع مصر بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة.

    وأضاف بشير، أن تشاد تتبنى حالياً خطة اقتصادية طموحة للاستفادة من إمكانياتها الطبيعية ومواردها الضخمة في تعزيز وتنيمة الاقتصاد الوطني.

    وأشار بشير إلى أن الحكومة التشادية تبنت مجموعة كبيرة من التدابير والقوانين الاقتصادية لتحفيز وضمان الاستثمارات الأجنبية تستهدف الحصول على ثقة المستثمر العالمي، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق التشادي.

    وزارة التجارة والصناعة عمرو نصار مشروعات أحمد محمد بشير التشاد

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