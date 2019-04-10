تعرف على أبرز الخضروات والسلع التي قادت التضخم الشهري في مارس

القاهرة- مصراوي:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد من السلع والخدمات خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير.

وقادت هذه السلع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للارتفاع بنسبة 0.9% لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي مقارنة بما كان عليه في فبراير، وفقا لبيان الجهاز.

وكانت مجموعة الخضروات هي السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم، بجانب الدواجن.

وسجلت مجموعة الخضروات ارتفاعًا نسبته 3.9% خلال شهر مارس، بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 8.7% والفلفل بنسبة 10.9% والبصل بنسبة 9.7% والخيار بنسبة 5.5%.

وارتفعت مجموعة اللحوم والدواجن خلال شهر مارس الماضي بنسبة 0.07%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدواجن بنسبة 3.1%.

كما ارتفعت مجموعة الفاكهة بنسبة 1.3% بسبب ارتفاع أسعار الموالح بنسبة 6.6% والموز بنسبة 1.4%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 1.5% والأسماك المدخنة والمملحة بنسبة 0.5%، خلال شهر مارس.

وزاد سعر اللبن الحليب كامل الدسم بنسبة 0.5% ومجموعة الجبن بنسبة 0.25 ومجموعة البيض بنسبة 0.2%.

كما ارتفعت أسعار المكرونة بنسبة 1.4% في مارس والأرز 1.1% مقارنة بشهر فبراير الماضي.

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