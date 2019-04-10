التضخم السنوي يتراجع إلى 13.8% خلال شهر مارس

القاهرة- مصراوي:

تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي إلى 13.8% مقابل 13.9% في شهر فبراير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الأربعاء.

وكان معدل التضخم السنوي قد تراجع على أساس سنوي على مدار شهري نوفمبر وديسمبر، قبل أن يعود للارتفاع مجددًا في شهر يناير وفبراير الماضيين.

كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 0.9% في شهر مارس مقارنة بشهر فبراير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضروات والدواجن وقسم النقل والمواصلات.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

ولكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو 2018، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو الماضي مع رفع أسعار الوقود.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.