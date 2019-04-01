نائب رئيس البنك الأهلي يحسم موقف الفائدة على الشهادة الثلاثية

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن البنك لن يتجه إلى خفض الفائدة على الشهادة الادخارية الثلاثية ذات العائد 15.25% سنويا بالوقت الراهن، لإعطاء فرصة للعملاء للحصول على عائد مرتفع على شهاداتهم.

وأضاف أبو الفتوح، على هامش مؤتمر حابي السنوي "النمو المؤثر"، اليوم الاثنين، أن لجنة الأصول والخصوم "الأليكو" بالبنك تراجع بصفة دورية أسعار الفائدة على جميع الودائع بالبنك طبقا للسوق، وحجم السيولة بالبنك، وتكلفة العائد على الأموال.

وكان البنك المركزي قرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 15.75% و16.75% على التوالي، في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس الماضي، مخالفا لتوقعات أغلب المحللين بالخفض، وذلك بعد أن خفضها 1% في فبراير الماضي.

ويعطي البنك الأهلي المصري أعلى فائدة على الشهادات الادخارية ذات الثلاث سنوات، بدورية عائد كل ثلاث أشهر، بعد شهادة بنك الاستثمار القومي ذات العائد 15.75%، ويبلغ أجلها عام واحد، ويصرف العائد شهريا.