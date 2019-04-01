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    أسعار الدولار تواصل الاستقرار في 9 بنوك مع نهاية التعاملات

    05:36 م الإثنين 01 أبريل 2019
    أسعار الدولار تواصل الاستقرار في 9 بنوك مع نهاية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي، عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والبركة عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار الجنيه المصري بنك مصر

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