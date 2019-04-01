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    مدحت نافع: نستهدف تنويع منتجات "النصر للتعدين" وزيادة التصدير

    05:01 م الإثنين 01 أبريل 2019
    مدحت نافع: نستهدف تنويع منتجات "النصر للتعدين" وزيادة التصدير

    مدحت نافع

    كتبت- شيماء حفظي:

    قال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لمصراوي، إن شركة النصر للتعدين التابعة، تدرس حاليا إنشاء مشروعات جديدة لتعظيم القيمة المضافة لمنتجها الرئيسي الفوسفات، ضمن خطة تطوير الشركة.

    وأضاف نافع، أن الشركة القابضة لديها خطة لتطوير شركة النصر للتعدين وأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في أداء الشركة.

    وتسعى الشركة لإقامة صناعة متطورة لحامض الفوسفوريك بشراكة مع أطراف مختلفة من كبار اللاعبين في السوق، بحسب ما قاله نافع.

    وأوضح أن الشركة تستهدف الحفاظ على حصتها التصديرية والعمل على زيادتها مع ارتفاع أسعار المنتج المُصدر خاصة بعد استبعاد دور الوكلاء.

    وتتضمن خطة تطوير الشركة، تنويع منتجاتها وزيادة إنتاج الفوسفات المغسول، والتوسع في تصدير الكاولين المكلسن بالتعاون مع شركة الإسكندرية للحراريات التابعة للمعدنية.

    وقال نافع، إنه تلقى وعدًا من وزير البترول بسرعة تجديد تراخيص وعقود الاستغلال والمشاركة للمناجم لصالح الشركة، وإن الوزير أصدر تعليماته لرئيس هيئة الثروة المعدنية باتخاذ ما يلزم حيال الأمر.

    وتراجعت أرباح شركة النصر للتعدين خلال العام المالي الماضي، إلى 146.8 مليون جنيه مقابل 356.5 مليون جنيه.

    والنصر للتعدين، تأسست في 1960 تحت اسم "شركة النصر للفوسفات" للعمل فى استخراج و طحن و بيع الخامات التعدينية، وتعمل في إنتاج الفوسفات، والتلـك، والإلمانيت، والبولكلى، والطفلة الأسواني، وغيرها.

    مدحت نافع منتجات النصر للتعدين التصدير القابضة للصناعات المعدنية شركة النصر للتعدين

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